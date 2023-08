So sieht es auf dem Immobilenmarkt aus Gebrauchte Reihenhäuser in Geldern werden günstiger

Ein gebrauchtes Einfamilienhaus wurde in Geldern im ersten Halbjahr 2023 für 365.000 Euro angeboten (-15 %). Der Durchschnittspreis am Niederrhein liegt bei 448.000 Euro (-9 %). Für Reihenhäuser und Doppelhaushälften werden in Geldern 268.000 Euro verlangt (-16 %). Der Quadratmeterpreis für eine gebrauchte Eigentumswohnung beträgt im Schnitt 1933 Euro (-15 %). Bernd Ivangs erklärt den Rückgang der Preise mit dem starken Zinsanstieg Anfang vergangenen Jahres, der Inflation sowie der Verunsicherung der Kaufinteressenten über die künftige Energieversorgung: „Das Alter der Immobilie und der damit verbundene Modernisierungsbedarf spielen eine immer größere Rolle.“