Start in die närrische Zeit Geldern feiert Karneval mit Prinzessin Lavina I.

Der Auftakt in die kurze Karnevalssession 2023/2024 fand am Donnerstagabend im Refektorium Geldern statt. Traditionell zog die KKG Geldern mit der Musik „Steht auf,mach laut“ in den vollbesetzten Saal. Der Standarte folgten die Drachen-Kids, Drachen-Girlies, Vereinsmitglieder, Vorstand und die zu inthronisierenden Prinzessin Lavina Hamadi mit der neuen Pagin Zoey von der Weiden.