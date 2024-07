Jubiläumsfeier in Issum Lauschige Atmosphäre beim Lampionfest in Issum

Einige Besucher waren verwundert, dass die Bühne anfangs leer blieb und die Musik vom Band kam. Vera Nabbefeld: „Zum 20. Jubiläum haben wir uns die Rockband Second Edition gegönnt, aber die Musiker standen noch bis 20 Uhr beim Straelener Stadtfest auf der Bühne und legen hier um 21.30 Uhr los.“ Fünf Minuten vor der Zeit waren die sieben Vollblutmusiker dann einsatzklar und schmissen den Rock-Classics-Motor an. Spielfreudig wie eh und je lieferten sie einen hochwertigen Extrakt der Rockmusik von den 70er bis zu den 00er Jahren ab. Oder anders ausgedrückt: Sie spielten die Musik, vor der ihre Mütter sie immer gewarnt hatte. Lothar Seick konnte schnell als Edelfan entlarvt werden: „Ich kenne die Band schon seit 20 Jahren und bin deshalb extra aus Moers nach Issum gekommen. Das erste Mal habe ich die vor 20 Jahren beim Töpfermarkt in Sevelen erlebt.“