Laternenwettbewerb in Geldern : Sparkasse kürt die schönsten Martinsfackeln von Geldern

Geldern Aus fast 120 Laternen galt es, die schönsten auszuwählen. Bewertet wurden vor allem die Kreativität, die individuelle Gestaltung sowie die vollständige Eigenleistung der Kinder.

Die Sparkasse Krefeld hat zusammen mit dem St.-Martins-Komitee in Geldern zum Laternenwettbewerb eingeladen. Die fast 120 Laternen konnten seit Anfang November in der Sparkassengeschäftsstelle am Gelderner Markt bewundert werden. Zum Abschluss der Ausstellung fand jetzt die Siegerehrung in der Kassenhalle der Bank statt.