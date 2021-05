Gewinner im Gelderland : Mit E-Lastenrädern bequem und umweltfreundlich unterwegs

Zum Praxistest trafen sich bei Fahrradhändler Jürgen van de Stay (2.r.) Thomas Linßen (Stabstelle Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit in Straelen), Straelens Bürgermeister Bernd Kuse und Regionalmanagerin Anne van Rennings. Foto: Leader

Gelderland Zwölf Gewinner sind in den vier Kommunen der Leader-Region „Leistende Landschaften“ ermittelt worden. Bald gibt es neue Testmöglichkeiten.

Das Museum in Kevelaer, die Pfadfindergemeinschaft Hartefeld, Hünnekens Gartengeräte in Straelen sowie Tagesmütter, eine Kita und Privatpersonen – sie alle zählen zu den zwölf Gewinnern einer 75-Prozent-Förderung für die Anschaffung eines E-Lastenrades. Fast 180 Bewerbungen lagen dem Regionalmanagement aus den vier Kommunen der Leader-Region „Leistende Landschaften“ (Lei.La) bis zum Bewerbungsschluss am 9. April vor. Die Gewinner wurden anhand vorher festgelegter Kriterien und unter Mitwirkung einer Jury der beteiligten Kommunen ausgewählt.