Konzert in Wachtendonk : Larún lebt die irische Musik

Wachtendonk Irish Folk in internationaler Besetzung. Hochgelobte Band in Wachtendonk.

Der Kulturkreis Wachtendonk ist stolz, die Folk-Gruppe Larún präsentieren zu können. Larún gilt in der Fachpresse als aufregendste Newcomer-Folkband des vergangenen Jahres. Binnen weniger Tage sprengten ihre aufwendig produzierten Musikvideos die Zehntausender-Marke und sorgten damit für Furore. Gleichzeitig ist Larún eine der internationalsten Bands der Szene. Sechs Musiker aus vier verschiedenen Nationen stehen auf der Bühne – Frankreich, Spanien, Deutschland und USA. Larún tritt am Samstag, 21. September, 20 Uhr, im Bürgerhaus „Altes Kloster“, Kirchplatz 3, Wachtendonk, auf.

Larún spielt nicht nur irische Musik, Larún lebt irische Musik. Und so haben sich die meisten Bandmitglieder auch beruflich voll und ganz dieser Musik verschrieben und sind gefragte Dozenten, sowie Bühnen- und Studiomusiker im In- und Ausland. Selten traf hierzulande technische Perfektion in dieser Form auf musikalisches Verständnis und packende Rhythmen. Das Sextett beweist Virtuosität auf Fiddle, Flute, Uilleann Pipes, Bodhrán, Piano und Gitarre. Komplementiert wird das Sechsergespann durch einen facettenreichen Gesang, der den Zuhörer in seinen Bann zieht.