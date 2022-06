Kirchliches Leben : Die Primiz von Lars Rother

Geldern Nach seiner Priesterweihe hatte der junge Geistliche am Sonntag in St. Maria Magdalena Geldern seine erste Messe. Sein künftiger Einsatzort ist in Ochtrup.

(bimo) Primiz bedeutet die erste Messe eines Priesters nach seiner Weihe. Das war bei Lars Rother (M.) in St. Maria Magdalena am Sonntag der Fall und in mehrfacher Hinsicht besonders. Geldern ist seine alte Heimat. Hier ist er groß geworden. Zum anderen wird es in den nächsten beiden Jahren keine Priesterweihen im Bistum Münster geben, mangels Anwärtern. Pfingsten ist Rother im Paulusdom in Münster mit zwei weiteren Anwärtern (Tobias Eilert, Matthias Fraune) zum Priester geweiht worden. Rother freut sich auf den Gottesdienst an Fronleichnam, 16. Juni, ab 9 Uhr in Pont. Bereits jetzt steht fest, wie es für ihn weitergeht. Er verstärkt als Kaplan das Seelsorgeteam in der Ochtruper Pfarrei St. Lambertus. Zuletzt war er als Seelsorger in der Pfarrei St. Martinus und Ludgerus in Sendenhorst tätig. RP-Foto: Evers