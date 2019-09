Lange Musiknacht mit neun Bühnen : Straelens Stadtkern voll Rock, Swing und Rap

Neun Lokale, 19 Bands, ein Abend – so könnte man das Festival „Straelen Live“ zusammenfassen. Am Samstagabend verwandelte sich Straelens Stadtkern zur Musik-Metropole. Mindestens 600 Karten wurden bereits im Vorverkauf an den Mann gebracht. Etwa 1000 Musikfans nahmen in den vergangenen Jahren an „Straelen Live“ teil. Auch dieses Mal ging Annika Cleve vom Straelener Stadtmarketing von einer Besucherzahl von rund 1000 Musikfans aus.

Bei gutem Wetter würden sich viele Musikbegeisterte auch sehr kurzfristig dazu entscheiden die Bands aus den unterschiedlichen Musikgenres zu besuchen, berichtete die 27-Jährige. Insbesondere Open-Air-Live-Acts seien vom Wetter abhängig. Open-Air performte am Samstag das Duo Ouwe aus Dorsten auf dem Marktplatz der Blumenstad, bei sommerlichen Temperaturen. Akustische Musik mittels Gitarre, Querflöte und dem Akkordeon gehören zu ihrem musikalischen Repertoire.

Generell sei das Festival der Blumenstadt sehr facettenreich und hält für jeden Musikgeschmack etwas bereit. „Von Rock-Pop, über Jazz und Swing, bis hin zum Hip Hop und Rap ist alles dabei“, informierte die gelernte Veranstaltungskauffrau, die sich nun seit drei Jahren im Stadtmarketing der Blumenstadt engagiert.

So ein Festival bedeutet einiges an organisatorischer Arbeit, die im Vorfeld anfällt, ließ sie wissen. „Die Planungen für das ‚Straelen Live‘ starten bereits im Februar – kurz nach Karneval. Da geht die erste Mail an die Bands und Kneipen raus, in der wir nachfragen, wer überhaupt Interesse hat mitzumachen“, informierte Cleve. Insgesamt 37 Bands hatten sich in 2019 beworben, die auf dem Festival auftreten wollten. „Wir wollen hier insbesondere Musikern aus der Region eine Plattform bieten“, erzählte die 27-Jährige. Das sind deutlich mehr Bewerber als Bands, die tatsächlich in den Lokalen und Restaurants auftreten können. „In den neun Veranstaltungs-Lokalen treten jeweils zwei Bands auf, die sich über den Abend hinweg abwechseln“, sprach Cleve. In der Tat kam jede Band für drei mal 45 Minuten zum Zug. Zwischen den Auftritten gab es jeweils eine 15-minütige Live-Act-Pause, in der zumeist Musik von der Platte abgespielt wurde.