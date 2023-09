Weinanbau in NRW auf dem Vormarsch Ministerin probiert den Wein vom Niederrhein

Es ist keine zwei Wochen her, dass Gianluca Antoniazzi die ersten Trauben in Geldern per Hand pflücken konnte. Viel früher als geplant. „Normalerweise“, so der Winzer „brauchen die Reben mindestens drei Jahre, um sich voll zu entfalten.“ Doch das Wetter der vergangenen Monate – das nasse Frühjahr und der trockene Mai und Juni – habe die Trauben perfekt reifen lassen.