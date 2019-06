Geldern : Landwirte fahren zum Bauerntag in Leipzig

Geldern Die ehrenamtlich aktiven Landwirte im Rheinland stehen in den Startlöchern: Am 25. Juni brechen sie zum Deutschen Bauerntag nach Leipzig auf. Beim „höchsten Bauernparlament“ treffen die rheinischen Bauern auf ehrenamtlich aktive Landwirte aus ganz Deutschland und diskutieren mit ihnen über die Agrarpolitik.

„Wandel braucht Verlässlichkeit“ lautet das Motto des Deutschen Bauerntages in Leipzig. „Wir wollen deutlich machen, dass Weiterentwicklung, Innovation und Nachhaltigkeit ohne gute Rahmenbedingungen nicht gelingen können. Für diesen Anspruch wollen wir auf dem Deutschen Bauerntag ein klares Zeichen setzen“, betont Wilhelm Hellmanns, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Geldern. „Es ist höchste Zeit, Gesellschaft, Politik und Marktpartner in die Verantwortung zu nehmen. Zukunft sichern heißt Bauern stärken! Wir müssen an den Stellenwert erinnern, den eine nachhaltige, bäuerlich-unternehmerische Landwirtschaft für unsere Gesellschaft hat. Wir müssen gute und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für die Arbeit der Bauernfamilien einfordern“, so der Vorsitzende.