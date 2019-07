Kampagne der Landwirtschaft : Lehrreiches und Leckeres in offenen Höfen

Straelen Landwirte aus Straelen und Umgebung gewährten einen Blick hinter die Kulissen. Themen: ökologischer Anbau und Mechanisierung.

„Die Landwirtschaft am Niederrhein arbeitet nicht mehr mit so Chemiekeulen wie früher, es geht auch ökologisch“, erklärte Carmen Filla vom Gartenbaubetrieb Filla in Straelen-Boekholt. Bei der Aktion „Tag der offenen Höfe“ der Edeka Rhein-Ruhr öffneten am Sonntag mehrere landwirtschaftliche Zulieferbetriebe in der Region um Straelen ihre Pforten und gewährten einen Blick hinter die Kulissen. Die großen Themen waren ökologischer Anbau und Mechanisierung in der Landwirtschaft.