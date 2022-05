Kommentar Unsere Woche : Der Endspurt vor der Stimmabgabe

Meinung Am 15. Mai finden in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahlen statt. Sich über die Kandidaten und deren politische Ideen zu informieren, ist Bürgerpflicht. Dafür ist jetzt noch gut eine Woche Zeit.

Es ist das gewohnte Bild. In den Wochen vor einer Wahl wimmelt es vor Kandidaten und ihren Unterstützern. So auch aktuell, wo die Landtagswahl am 15. Mai immer näher rückt. Plätze und Straßen in allen Kommunen werden mit den Infoständen der Parteien bestückt, an denen die Bewerber für Gespräche mit potenziellen Wählern zur Verfügung stehen und mit Flugblättern und anderem Material für ihr Anliegen werben. Parteiprominenz verlässt die Metropolen und entdeckt die Provinz, um den jeweiligen Parteifreunden und -freundinnen zur Seite zu stehen. Besuche unter anderem in Betrieben und sozialen Einrichtungen zählen zum Pflichtprogramm derjenigen, die in den Landtag einziehen wollen. Und das alles wird natürlich begleitet von einer breiten medialen Berichterstattung. So hat die Rheinische Post alle Landtagskandidaten für den Südkreis Kleve ausgiebig in Porträts vorgestellt. Hinzu kommen die diversen Kanäle und Plattformen im Internet.