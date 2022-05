Dritte Wahl in Folge für Hayduk : Der Dauerkandidat

Norbert Hayduk tritt für die Linken im Südkreis zur Landtagswahl an. Er forderte schon 2021, dass Deutschland aus der Nato austritt. Foto: Norbert Prümen

Kreis Kleve Im dritten Jahr in Folge tritt Norbert Hayduk für die Linken bei einer Wahl an. Seine Erfolgsaussichten sind gering. Seine großen Themen sind Armut und Klimaschutz. Er ist auch Kandidat für Issum und Rheurdt.

Norbert Hayduk sagt, er sei innerlich zerrissen. Sein ganzes Leben hat sich der Linken-Politiker für den Frieden eingesetzt – und jetzt herrscht Krieg, mitten in Europa. Hayduk – dessen Partei eine mindestens ambivalente Position zu Russland hat – sagt, er verurteile den Angriffskrieg Putins. Die Wirtschaftssanktionen trage er voll mit. Aber gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sei er weiterhin. „Das verlängert den Krieg nur“, sagt Hayduk. „Jede Waffe findet ihren Krieg.“

Der 63-Jährige tritt für die Partei Die Linke im Südkreis bei der Landtagswahl an. Es ist seine dritte Kandidatur im dritten Jahr in Folge. 2020 war Kandidat bei der Kommunalwahl, 2021 bei der Bundestagswahl – und jetzt steht er auf der Landtagsliste. Dass er wieder antritt, liege auch daran, dass es für Die Linke im Kreis Kleve schwierig ist, potenzielle Kandidaten zu finden. Genauso schwierig wird es für die Partei sein, überhaupt in den Landtag einzuziehen. Bei aktuellen Umfragen dümpelt die Partei bei 2,5 Prozent, bei der Bundestagswahl erreichte sie im Kreis Kleve 2,78 Prozent, Norbert Hayduk selbst kam bei den Erststimmen auf 2,5 Prozent. Wenn Hayduk wirklich in den Landtag einziehen sollte, käme dies einem roten Wunder gleich.

Info Das ist der Kandidat Norbert Hayduk Kindheit Norbert Hayduk ist in Sevelen aufgewachsen. Familienstand Geschieden



Ausbildung und Beruf Mittlerer Bildungsabschluss. Verschiedene Jobs, unter anderem in der Gemeinde, als Schwimmmeister in Kerken. Inzwischen Sozialberater beim Verein Selbsthilfe. Politische Laufbahn Von 1989 bis 1994 war Hayduk für die Grünen Ratsmitglied in Issum. Ende der 90er verließ er die Partei. 2005 Eintritt in die WASG, die 2007 zu Die Linke wird. 2014 wurde er Ratsherr der Stadt Geldern. Anfang 2016 rückte er als Mitglied für Die Linken im Kreistag Kleve nach. Heute gehört er zum Kreisvorstand (Beisitzer).

Warum tut er sich dann den ganzen Stress an? Die Podiumsdiskussionen, die Wahlstände, die Plakatierungen? „Es geht um den demokratischen Wettstreit“, sagt Hayduk. Es gehe nicht um ihn, es gehe darum, dass es eine soziale Partei in den Landtag schaffe – und Die Linke sei die einzige Partei, die wirklich für soziale Themen stehe. „Das verstehen die Menschen oft nicht, dass wir uns wirklich für sie einsetzen“.

Hayduk selbst hat eine lange politische Karriere vorzuweisen. In den 80ern schloss er sich den Grünen an, von 1989 bis 1994 war er für die Partei Ratsmitglied in Issum. Als Joschka Fischer sich für einen Kriegsbeteiligung Deutschlands auf dem Balkan aussprach, trat Hayduk bei den Grünen aus. 2005 wurde er Mitglied der WASG, die 2007 mit der PDS zu den Linken fusionierte. 2014 wurde Hayduk Ratsherr in Geldern, seit 2016 ist er Mitglied im Kreistag in Kleve.

Er ist in Sevelen aufgewachsen, hatte verschiedene Jobs hinter sich, bis sich 2005 der Verein Selbsthilfe in Kleve gründete, seit mehr als zehn Jahren ist Hayduk dort als Sozialberater tätig ist. Wenn er über die Menschen redet, denen er hilft, wird seine Stimme lauter. „Es kann nicht sein, dass sie Ewigkeiten für einen Termin beim Sozialamt warten müssen“, sagt Hayduk. Die Linke sei die Partei, die sich für die sogenannten „sozial Schwachen“ einsetze. „Das ist der Kern der Linken“, sagt Hayduk.

Momentan schwingt auch der Krieg in der Ukraine mit. Im Bundestagswahlkampf 2021 war Hayduk auf einer Podiumsdiskussion an der Liebfrauenschule in Geldern zu Gast. Dort sagte er: „Wir möchten raus aus der Nato. Wir brauchen eine neue Sicherheitsarchitektur unter Einbezug von Russland und China. Die Nato ist ein aggressives Expansionsbündnis.“ Dieser Satz gelte zum Großteil noch heute, sagt er. Er halte die Nato weiterhin für ein aggressives Invasionsbündnis, er möchte sie weiterhin verlassen. Den Angriffskrieg Putins verurteilt Hayduk, Vertreter aller Parteien in Deutschland hätten sich in dem russischen Machthaber geirrt. Hayduk sagt aber auch Sätze wie: „Das mit der Krim 2014 habe ich zum Teil noch verstanden“. Also, dass Russland sie annektiert hat. Hayduk begründet das mit Katharina der Großen und der historischen Bedeutung der Krim – und schiebt hinterher, dass er das aus Putins Sicht verstanden habe, nicht aus seiner eigenen.

Schaut man sich die Wahlplakate der Linkspartei an, ist das Thema Klima genauso präsent wie das Thema Armut. Hayduk zitiert den Bericht des Weltklimarates und sagt: „Wenn wir so weiter machen, wird die Erde unbewohnbar.“ Er fordert, weniger Flächen zu versiegeln, weniger Häuser für mehr Menschen zu bauen. „Die Zeit der Einfamilienhäuser ist vorbei“, sagt Hayduk. In der Bildungspolitik will er gleiche Chancen für alle – und fordert die Abschaffung der Noten und der Hausaufgaben. Letzteres zumindest in der Ganztagsschule.