Landschaftspflege von Haus Freudenberg : Die Saubermacher von Geldern

Haus Freudenberg räumt am Nierspark in Geldern auf. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Fugen kratzen, Rasen mähen, Laub aufsammeln – darum kümmern sich in Geldern die Mitarbeiter von Haus Freudenberg. Menschen mit Behinderung und psychisch Kranke arbeiten hier zusammen.

Unkraut und gute Laune – dafür ist Angelika Stickebroeck zuständig, wie sie selbst sagt. Die 53-Jährige lacht, schaut wieder auf den Boden und fährt mit dem Kratzer durch die Fuge zwischen den Pflastersteinen. Sie hat heute schon Unkraut aus den Beeten gerupft, nun sind die Wege der Unterführung am Gelderner Bahnhof dran. Eigentlich, sagt Angelika, die jeden duzt, mäht sie lieber Rasen, dabei müsse man sich nicht bücken und das sei besser für den Rücken. Doch dort, wo keine Maschine hinkommt, müssen die Fugen noch mit der Hand vom Unkraut befreit werden. Und auch dort kratzt Angelika Stickebroeck mit guter Laune.

Sie ist eine von den alten Hasen, seit 20 Jahren arbeitet sie bei Haus Freudenberg. Eine Zeit lang war sie in der Schreinerei, nun aber schon seit langer Zeit an der frischen Luft in der Gruppe von Carina Jansen. Die Garten- und Landschaftspflegerin fährt jeden Tag raus mit ihren Mitarbeitern, Hauptkunde ist die Stadt Geldern. Wie im Nierspark und am Bahnhof schneiden sie Hecken, fegen Laub zusammen, mähen Rasen oder sammeln Müll. Vier Gruppen sind in Geldern und den Ortschaften unterwegs.

Info Die Geschichte von Haus Freudenberg 1984 Kreis Kleve gründet die Werkstatt für Behinderte auf dem Anwesen des Klosters „Haus Freudenberg“. 2004 wurden die Rosendaler Werkstätten mit der Haus Freudenberg GmbH verschmolzen. 2015 arbeiten über 1800 Behinderte bei Haus Freudenberg und rund 400 Mitarbeiter in Betreuung und Verwaltung.

In jedem Team gibt es Mitarbeiter mit Behinderungen und mit psychischen Erkrankungen. Carina Jansen spricht, nicht ganz ernst gemeint, von einer „Mischkultur“. „Die Menschen mit Behinderung bringen oft sehr viel Freude mit, Menschen mit psychischer Erkrankung sehr viel Fachwissen“, sagt Jansen. „Das ergänzt sich gut.“

Gabi Mitleger ist eine von denen, die wegen einer psychischen Erkrankung in der Truppe von Haus Freudenberg arbeitet. Früher, sagt die 59-Jährige mit der Bommelmütze, habe sie in der freien Wirtschaft gearbeitet, in einem Autohaus. Dort sei sie aber irgendwann nicht mehr klargekommen. „In der freien Wirtschaft herrscht ein ganz anderer Druck“, sagt Gabi Mitleger. „Hier muss die Arbeit auch gemacht werden, die Kunden zahlen schließlich dafür. Aber wenn es mir mal nicht gut geht, kann ich das sagen und mich ausruhen.“

Carina Jansen hat sich eine Wasserhose angezogen und ist in das kalte Wasser am Niersbecken gestiegen. Mit einem Kescher fischt sie Laub und Müll vom Boden, Gabi Mitleger fängt es in einem Eimer auf. Das Reinigen des Wasserbeckens gehört erst seit Kurzem zu den Aufgaben der Freudenberg-Gruppe. Einige der Mitarbeiter, sagt Jansen, können mit Rasenmäher und Freischneider umgehen. Andere bleiben beim Fegen. „Jeder, wie er kann“, sagt die Gruppenleiterin.

Carina Jansen und Gabi Mitleger fischen Laub und Müll aus dem Wasserbecken. Foto: Evers, Gottfried (eve)

An diesem Tag fährt ein Radfahrer vorbei und grüßt die Truppe mit einem „Morgen“. An anderen Tagen aber, sagt Mitarbeiterin Annabelle Derichs, begegnen ihr auch Leute, die nicht so nett sind. Es komme vor, dass die Leute über sie lachen, dass sie ihr manchmal sogar Zigarettenstummel vor die Füße werfen, während sie die Kippen vor dem Berufskolleg aufsammelt. Ein Verhalten, mit dem die 29-Jährige nur schwer umgehen kann. „Ich sag dann immer: Seid doch froh, dass ich den Dreck wegmache“, erzählt Annabelle Derichs. „Davon lassen wir uns doch nicht ärgern, oder?“, sagt Carina Jansen und stupst ihre Mitarbeiterin an. Die meisten Leute, vor allem ältere Menschen, sagt die Gruppenleiterin, seien freundlich und respektvoll.

Hendrik Wolters kann nicht genau sagen, seit wann er bei der Gruppe von Haus Freudenberg arbeitet, etwas anderes hat er nie gemacht. „Immer nur draußen, nur draußen“, sagt er und lacht. Die Hecke schneiden kann der 36-Jährige zwar nicht, aber den Grünschnitt fächern, das macht er am liebsten. Auf dem Weg zur Pause bückt er sich immer wieder und rupft Grashalme aus dem Boden, die zwischen den Stufen der Treppe wachsen. Immer um acht Uhr morgens steigen die Mitarbeiter in den Bus, immer um 10 Uhr machen sie eine Pause. Es gibt Tee aus der Thermoskanne und Brote aus der Tupperdose. Zum Mittagessen um 12.30 Uhr fährt die Truppe zurück zum Standort an der Baersdonk. Am Nachmittag steht dann ein ganz anderes Programm an. Kurse wie Lesen und Rechnen, Mountainbiken und im Chor singen gehören dazu. „Wir sind nicht nur auf den Baustellen unterwegs, wir machen auch pädagogische Arbeit“, sagt Peter Arians. Er leitet die Landschaftspflege bei Haus Freudenberg.

„Unsere Gruppenleiter sind fast alle Gärtner und bekommen eine zweijährige Zusatzausbildung“, sagt Arians. Sie betreuen nicht nur das Rasenmähen und Hecke schneiden, sondern auch die Entwicklungspläne und Persönlichkeitsförderung ihrer Mitarbeiter.