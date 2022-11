Landratskandidaten 2022 Unternehmer kandidiert für die AfD

„Ich verabscheue den Nationalsozialismus und Antisemitismus zutiefst“, beteuert der AfD-Kandidat. Er habe gute Freunde in Israel. Sein Mutter stamme aus den Niederlanden, sein Großvater war polnischer Jude. Am Wochenende sei er noch einziger deutscher Gast auf einer türkischen Hochzeit gewesen. Und um den Sohn eines Mitarbeiters, eines irakischen Kurden, habe er sich in einer Notlage der Familie intensiv gekümmert. „Es trifft einfach nicht zu, wenn man mich in die rechte Ecke drängt. Das tut schon weh“, so Straeten. Er habe in der AfD auch keine Rechtsradikalen erlebt. Wäre das so, würde er sofort austreten. Doch in den Medien werde viel Unwahrheit verbreitet. Auch Facebook mische sich in den Wahlkampf im Kreis Kleve ein. Sein Account wie der der Kreispartei seien derzeit gesperrt.