Diskussion im Bürgerhaus Sevelen : Fragen stellen an die Landratskandidaten

Sevelen Nabu-Kreisverband Kleve, die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein laden gemeinsam mit Fridays for Future Kleve und der Bund-Kreisgruppe Kleve zu einer Diskussionsrunde ein.

Die Landratskandidaten werden sich Fragen rund um Natur und Naturschutz im Kreis Kleve stellen. Am Montag, 14. November, ab 19 Uhr, findet im Bürgerhaus Sevelen eine moderierte Diskussion mit vier Landrats-Kandidaten statt. Zur lebendigen Gesprächsrunde laden der Nabu-Kreisverband Kleve, die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein gemeinsam mit Fridays for Future Kleve und der Bund-Kreisgruppe Kleve ein. Themen, die diesen vier Organisationen und auch vielen Bürgern auf den Nägeln brennen und zu denen die Kandidaten Stellung nehmen sollen, sind etwa der Rückhalt von Wasser für Schutzgebiete und Landwirtschaft in Zeiten der Klimakrise sowie der fortschreitende Kiesabbau am Niederrhein.

Die Bewerber um das Amt werden auch befragt, wie ihre weiteren Vorhaben für die Öko-Modellregion Niederrhein sind. Außerdem sollen sie berichten, wie sie das Thema Naturschutz etwa bei der Ausstattung der Behörden oder der Entwicklung der Naturschutzgebiete angehen wollen oder welche Mittel sie einplanen, um die Naturschutzgebiete im Kreisgebiet in einen guten Zustand zu versetzen. Bei der Veranstaltung werden Christoph Gerwers von der CDU, Ralf Klapdor von der FDP und Stefan Welberts, gemeinsamer Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen und SPD, sowie Guido Winkmann dabei sein, der von den Vereinigten Wählergemeinschaften im Kreis Kleve unterstützt wird. Die Veranstaltung wird von Andreas Gebbink, Leiter der NRZ-Kreisredaktion Emmerich/Kleve moderiert. Damit Interessierte sich bei der Diskussion besser einbringen können, haben sich die Veranstalter für eine „Fish-Bowl“ entschieden. Dies ist eine einfache, aber dynamische Alternative zur Podiumsdiskussion, die Besucher und Besucherinnen stärker in die Diskussion einbindet. Dazu werden die Stühle für Kandidaten und Moderator mittig in den Raum stellen plus noch drei bis vier Stühle dazu. Das Publikum sitzt drumherum. Auf die Zusatzstühle können sich interessierte Zuschauer kurzzeitig setzen und dann in die Diskussion eingreifen.