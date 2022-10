Landratswahlkampf : SPD-Chef hilft im Landrats-Wahlkampf

Herongen Thomas Kutschaty war mit Stefan Welberts bei Bäcker Holtmanns in Herongen. Die hohen Energiepreise stellen den Bäcker vor große Herausforderungen.

Der gemeinsame Landratskandidat der SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Stefan Welberts, hat auf seiner Wahlkampftour gemeinsam mit Thomas Kutschaty , dem Vorsitzenden der NRW-SPD und zugleich Vize-Vorsitzenden der Bundes-SPD, die Bäckerei Holtmanns in Herongen besucht. Der Austausch in der Bäckereifiliale war der ausdrückliche Wunsch von Welberts. Neben dem Bäckereiinhaber Gerd Holtmanns und dem Bäckermeister Johannes Gerhards nahm auch der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kleve , Richard Thielen, teil.

Welberts knüpfte im Gespräch an ein weiteres seiner Kern-Wahlkampfthemen an, die Fachkräftesicherung. Auch Thielen als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kleve betonte, dass sich der Fachkräftemangel im Handwerk weiter verschärft. Alle Beteiligten sind davon überzeugt, dass die klassische duale Ausbildung einen viel höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommen muss. „Das fängt schon damit an, dass an Ausbildungsmessen nun auch öfter Schüler von Gymnasien teilnehmen“, nennt Thielen als Beispiel.