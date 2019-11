Bürgerstammtisch am Montag : Landratskandidat Driessen besucht BiG

Peter Driessen will Landrat werden. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Geldern Die Wählergemeinschaft Bürger in Geldern (BiG) lädt interessierte Bürger zu ihrem nächsten Bürgerstammtisch am Montag, 18 November, 20 Uhr in die Gaststätte „Zur Brille“, Issumer Tor 49, in Geldern ein.

Neben den aktuellen Themen wie B58N, Integriertes Handlungskonzept, Schulumbau und weiteren Themen möchte die Wählergemeinschaft über die politische Zukunft im Kreis Kleve sprechen.

Dazu hat die BiG den amtierenden Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau und Landratskandidaten Peter Driessen eingeladen. Wie seit einigen Wochen bekannt ist, tritt er bei der nächsten Kommunalwahl am 13. September als parteiloser Landratskandidat an. „Ein unabhängiger Landrat im Kreis Kleve wäre auf jeden Fall eine Chance für frischen Wind“, sagt der Vorsitzende der BiG, Markus Peukes.