Zu Besuch im Haus der Diakonie Geldern Landrat dankt der Diakonie für wichtige Arbeit

Petra van Bergen, Fachbereichsleiterin der Sozialen Dienste berichtete über den guten Start des Projekts „Endlich ein Zuhause“. Das mit Kreis- und Landesmitteln geförderte Projekt verhindert Wohnungs- und Obdachlosigkeit, indem es Betroffenen und Vermietern beratend und in Konfliktsituationen vermittelnd zur Seite steht. Im zweiten des auf drei Jahre ausgelegten Projekts geht es jetzt um die Frage, wie das Projekt verstetigt werden kann. „Denn der Bedarf an dieser Arbeit wird bleiben“, so van Bergen. Der Landrat signalisierte Gesprächsbereitschaft. Für den Südkreis sind drei Diakonie-Mitarbeiterinnen mit insgesamt zwei Vollzeitstellen in dem Projekt beschäftigt. Zu den Sozialen Diensten gehört auch die Sozialberatung. Absehbar ist, dass nach dem Auslaufen des NRW-Stärkungspaktes Ende des Jahres die in diesem Jahr zusätzlich angebotene Sozialberatung weiter notwendig sein wird. Es wurde der Vorschlag gemacht, das Thema noch in diesem Jahr mit den Bürgermeistern und dem Landrat zu vertiefen.