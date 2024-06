Lehrgang „Betriebswirt im Produktionsgartenbau“ Landgard bietet dem Nachwuchs neuen Lehrgang an

Ab Oktober bietet die Landgard.Stiftung zum achten Mal den Zertifikatslehrgang „Betriebswirt im Produktionsgartenbau“ an. Bis 15. August können sich ausgebildete Führungskräfte im Gartenbau (Meister, Agrarbetriebswirt, Bachelor, Master) bei der Stiftung für das Weiterbildungsangebot bewerben. Mit dem Zertifikatslehrgang fördert Landgard in enger Zusammenarbeit mit dem Landesverband Gartenbau Nordrhein-Westfalen, der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und dem Bildungszentrum Gartenbau in Essen gezielt Nachwuchskräfte des Gartenbaus, die über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung verfügen und als Unternehmer oder Betriebsleiter im Gartenbau tätig sind. Sie tragen außerdem derzeit oder zukünftig täglich Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und für Mitarbeiter, treffen unternehmerische Entscheidungen und führen Gespräche mit zahlreichen Kooperationspartnern wie Banken, Steuerberater oder Finanzbehörden. Die angehenden Führungskräfte zahlen nur einen Eigenanteil von 195 Euro, alle weiteren Kosten des Lehrgangs übernimmt die Landgard Stiftung.