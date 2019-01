Fast 40 Jahre dabei : Landhandel Baumanns verabschiedet Prokurist Willi Pins

Rheurdt Nach fast 40 Jahren wurde Willi Pins nach 39,5 Jahren vom Landhandel Baumanns in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.Nach seiner Ausbildung zum Groß und Außenhandels-Kaufmann bei der Firma Stock und Hausmann in Homberg bildete er sich bei der Firma Bayer Uerdingen zum Bilanzbuchhalter weiter.

Am 1979 begann die Tätigkeit von Willi Pins, der gebürtig von einem Bauernhof in Schaephuysen kommt, beim Landhandel Baumanns.Über 39 Jahre arbeitete Willi Pins bei Baumanns davon 20 Jahre als Prokurist.Nicht nur die meisten Landwirte von Krefeld bis Kleve kannten ihn als kompetenten Ansprechpartner in allen Fragen um die Landwirtschaft, sondern auch ganz viele Privathaushalte erfragten seinen Rat beim Heizöl-Kauf. Sein Steckenpferd im Verkauf war auch die Dieselkundschaft sowohl im Gewerbe als auch in der Landwirtschaft.Privat ist Herr Pins seit über 40 Jahren verheiratet und hat zwei Kinder und zwei Enkel.Er ist ein passionierter Sänger beim MGV Cäcilia Schaephuysen wo er a lange der Vorsitzende war, und kürzlich zum Ehrenvorsitzenden gewählt wurde.