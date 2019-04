Kriminalität in Geldern : Versuchter Totschlag: 22-Jähriger drückte ab

KLEVE/GELDERN/NEUSS 13. Mai 2018, zwei Uhr morgens: Vier junge Männer aus Neuss fahren im Auto nach Geldern. Dort sind sie mit einem Telefonhändler verabredet, der den nächtlichen Besuchern vier Handys abkaufen will. Doch zum Handel kommt es nicht: Nachdem die Neusser das Geld für die Handys (2800 Euro) im Haus des Händlers erhalten haben, wollen sie sich ohne Übergabe der Ware aus dem Staub machen.

Die Szene, die sich im Haus des Telefonhändlers in Geldern abspielte, war in den vergangenen vier Wochen Gegenstand eines Strafprozesses am Klever Landgericht. Das Urteil gegen die vier Männer verkündete die vierte große Strafkammer am Montag: Alle vier Angeklagten wurden wegen besonders schweren Raubes verurteilt.