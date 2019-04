Firma EPS aus Kevelaer : Landgard will Gartenbau-Umzug nach Lüllingen

Lüllingen Der Gartenbaubetrieb EPS will von Kevelaer nach Lüllingen ziehen. Dagegen wehren sich die Anwohner. Doch die Firma Langard spricht sich für eine Bebauung auf den benachbarten Feld aus.

„Wir haben Verständnis für die Sorgen der Anlieger“, schreibt Vorstandsvorsitzender Armin Rehberg an den Gelderner Bürgermeister. Man sei aber zuversichtlich, dass die „positiven Effekte des Vorhabens für die Region“ überwiegen. Lüllingen solle als Standort für den organisierten Handel von Landgard ausgebaut werden. Mit der Ansiedlung der Firma EPS auf dem Betriebsgelände würden auch die Aktivitäten von Landgard gestärkt, da beide Unternehmen kooperieren. „Das heißt, mit EPS erfolgt gerade die immer angedachte Erweiterung und Weiterentwicklung für den Absatz von Landgard“, heißt es in dem Brief. Lüllingen sei ein wichtiger Standort für den deutschen Gartenbau und die Ansiedlung von EPS habe sogar einen positiven Einfluss auf Umwelt und Verkehr. Denn der jetzige Pendelverkehr zwischen den Betrieben in Lüllingen und Kevelaer würde wegfallen.