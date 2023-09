Landgard Awards verliehen „Innovationspreis“ für Leo Berghs-Trienekens aus Straelen

Mit dem Landgard Award in der Kategorie „Innovationspreis“ wird ein Betrieb gewürdigt, der sich durch innovative Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle oder Technologien für die Grüne Branche auszeichnet. Die Wahl der Award-Jury fiel auf Leo Berghs-Trienekens, den Inhaber von Leo Berghs-Trienekens Gemüsebau in Straelen. Er produziert in seinem Betrieb Salat im so genannten Hydroponik-Anbau. Der Begriff Hydroponik leitet sich aus den griechischen Wörtern „hydro“ für Wasser und „ponos“ für Arbeit ab. Im Gartenbau steht Hydroponik für ein Verfahren zur Aufzucht und Kultivierung von Zier- und Nutzpflanzen ohne Erde oder Substrat in einem Wasser-System unter Einsatz von Nützlingen und einer reduzierten, bedarfsgerechten Düngung. Dabei hängen die Wurzeln der Pflanzen in einer Nährlösung, die aus Wasser und darin gelösten Nährstoffen besteht.