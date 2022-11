Jahreshauptversammlung : Neuer Vorstand bei den Landfrauen Wachtendonk

Wachtendonk Vier Jahre war Pause, jetzt hatten die Wachtendonker Landfrauen wieder Jahreshauptversammlung. Gabi Velmans ist neue Chefin.

Nach vier Jahren fand wieder eine Jahreshauptversammlung der Landfrauen beim Heuhotel in Wachtendonk statt. An diesem Abend standen die Neuwahlen des kompletten Vorstandes an. Die Vorsitzende Brigitte Schoemackers begrüßte die Mitglieder und besonders Bärbel Buschhaus vom Bezirksvorstand des Bezirksverbandes Geldern, die die Wahlen durchführte.