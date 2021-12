Land fördert Sportstätten in Wachtendonk : Knapp 300.000 Euro vom Land für Wachtendonk

Land fördert Sportstätten in Wachtendonk

Wachtendonk Mit Mitteln aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Baumaßnahmen beim TSV gefördert. Mit genau 299.624 Euro wird die energetische Modernisierung und der Erweiterungsbau der Geschäftsstelle gefördert, dessen Gesamtkosten auf 352.500 Euro anfallen

. (RP) In Wachtendonk dürfen sich Sportlerinnen und Sportler über gute Nachrichten freuen. In der aktuellen Förderrunde des Sportstättenförderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ fließen 299.624 Euro in den Kreis Kleve. Diese frohe Kunde brachte jetzt die CDU-Landtagsabgeordnete für den Südkreis Kleve, Margret Voßeler-Deppe, aus Düsseldorf mit.