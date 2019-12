Für Schule, Vereine und Kita : Land fördert Sportprojekte in Straelen

STRAELEN Die Kommune bekommt in den nächsten zwei Jahren Geld, berichtet Margret Voßeler-Deppe.

Das Landesprojekt „Sportplatz Kommune – Kinder- und Jugendsport fördern in NRW“ geht in die zweite Runde: 47 neue Projekte erhalten jeweils in den Jahren 2020/2021 zwischen 2500 und 15.000 Euro als finanzielle Unterstützung. Die Höhe der Fördersumme ist dabei projektabhängig. Auch Straelen erhält eine Förderung.

„Mit dem Förderprogramm ‚Sportplatz Kommune’ soll von 2019 bis 2022 der Kinder- und Jugendsport vor Ort in Kita, Schule und Sportvereinen ausgebaut und weiterentwickelt werden. Es freut mich sehr, dass es auch Projekte aus Straelen in die zweite Förderrunde geschafft haben und in den nächsten zwei Jahren eine finanzielle Unterstützung erhalten“, so die CDU-Landtagsabgeordnete Margret Voßeler Deppe aus Issum. „Mit dem Projekt Sportplatz Kommune wird vor allem die Vernetzung der kommunalen Akteure des Sports unterstützt, um so innovative Projekte für den Kinder- und Jugendsport vor Ort zu entwickeln. Die Kinder und Jugendlichen von Straelen können durch die gute Zusammenarbeit der örtlichen Akteure gemeinsam mit dem Kreissportbund Kleve nur profitieren.“