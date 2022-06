Issum : Lampionfest mit Mrs. Greenbird

Issum Nach zwei Jahren Corona-Pause kann das Lampionsfest in Issum wieder stattfinden. Zu Gast sind unter anderem zwei Musiker, die 2012 bei einer Castingshow gewannen.

Am Samstag, 2. Juli, lädt der Kulturkreis Issum zum 18. Mal zum Lampionfest in den Issumer Rathauspark ein. Wie auch in den Jahren zuvor wird ein ansprechendes, kulinarisches und musikalisches Angebot die Issumer Bürger und andere interessierte Besucher in den Rathauspark locken.