Theateraufführung „Hypochonder“ in Veert sorgen für gute Laune

So erlebten die Zuschauer in den drei Akten eine Männerfreundschaft auf der Bühne. Das gemeinsame Leid unter der Fuchtel der Frauen schweißt zusammen. „Seltsamerweise“ werden die Männer statt gesünder, immer kränker. Die Ruhe und der Komfort im Krankenhaus lassen sie einen Plan schmieden. Solange sie im Krankenhaus sind, haben sie mehr Ruhe vor ihren Frauen. Schwester Hermine und Lischka kommen allerdings schnell hinter den Plan und verordnen fiese Untersuchungen. Am Ende müssen die drei Männer allesamt zu Kur nach Bad Kasteien und der Arzt, der die wahre Notlage erkannt hat, leitet alles in die Wege.