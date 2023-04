Stück der Laienspielgruppe feierte Premiere Die vertagte Nacht in Veert

In dem Schwank ging es um die Familie Dobermann. Sie besteht aus dem Familienoberhaupt Emil Dobermann, herrlich dargestellt durch Thomas Klumb, und seiner Frau Ida Dobermann, sehr authentisch gespielt von Lena Lenzen. Die Dame des Hauses legt sehr viel Wert darauf, dass sie das Sagen hat. Ihr Mann hingegen arbeitet seit Jahren mit der umgekehrten Psychologie. Wenn er etwas erreichen will, muss er es seiner Frau gegenüber nur schlecht machen und schon findet sie es gut. Und so wird es dann auch gemacht. Die beiden Töchter Edith Dobermann (Kyra Schicht) und Fränze Dobermann (Antonia Bauer) wissen ihrerseits auch sehr genau, was sie wollen. Die frisch vermählte Edith erlebt allerdings in der Hochzeitsnacht eine böse Überraschung. Ihr Gatte Dr. Reinhold Zibelius (Martin Wolter) ist ein echter Nerd, wie man heute sagen würde. Bis in die Haarspitzen schüchtern und vom Leben noch nicht so viel gekostet, freut er sich so sehr auf die erste Nacht mit seiner „kleinen Frau“. Während sich aber die Wolken des Unheils über dem jungen Ehepaar zusammenbrauen, fällt die jüngere Schwester Fränze auf den besten Kunden Klaus Reiling herein. Er kauft haufenweise Futtermittel obwohl er gar keine Tiere zu versorgen hat, nur um Fränze den Hof zu machen. Die noch junge Verliebtheit wird durch die Tänzerin Elli Ornelli, fabelhaft gespielt von Anne Schinke, gestört. Die kennt den Klaus schon länger und beansprucht ihn darum für sich.