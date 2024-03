Polizei fahndet mit Fotos Dreister Ladendieb stiehlt bei Rossmann in Geldern und Straelen am selben Tag

Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstag, 16. Januar, zunächst gegen 17 Uhr zu einem Ladendiebstahl im Drogeriemarkt in Straelen. Der bislang unbekannte Tatverdächtige entwendete Kosmetikartikel. Zu einem weiteren Diebstahl von Kosmetikartikeln kam es dann am selben Tag gegen 18.15 Uhr in der Gelderner Filiale des Drogeriemarktes Rossmann. Dass beide Taten von ein und derselben Person durchgeführt wurden, belegen Aufnahmen der Überwachungskameras in den beiden Geschäften.