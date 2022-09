Chancen am Arbeitsmarkt : Eröffnung vom Label „Einzigware“ im Fairkaufhaus

Chancen am Arbeitsmarkt

Geldern Das Projekt der Caritas und der katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft Integration durch Arbeit (IDA) schenkt Gegenständen neues Leben und Langzeitarbeitslosen neue Chancen.

Upcycling und das Beschäftigen von Langzeitarbeitslosen – beides verbindet das Label „Einzigware“ der Caritas und der katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft Integration durch Arbeit (IDA). Einzigware gibt Gegenständen neues Leben und Menschen neue Chancen. 27 Beschäftigungsbetriebe in ganz Deutschland sind Teil dieses Projekts. Das Fairkaufhaus in Geldern ist einer von ihnen. Vom 20. bis 26. September findet die bundesweite Einzigware-Woche statt – parallel zur europäischen Nachhaltigkeitswoche.

Wie wird aus einem Hemd oder einer Bluse, die eigentlich in den Altkleidertonnen landen, eine Geschenkverpackung für eine Flasche Sekt oder Wein? Einzigware hat die Antwort: indem man benachteiligten Menschen etwas zutraut, sie an kreativen Prozessen teilhaben lässt. „Das gefällt nicht nur den Schöpfern der Unikate, sondern auch der Umwelt. Denn alle Unikate retten Ausrangiertes vor dem Müll“, erläutert Katja Koster, Leiterin der Beruflichen Integration.

Bei der bundesweiten Einzigware-Woche zeigt das Fairkaufhaus Geldern mit der Eröffnungsfeier des Labels, wie es die ersten Schritte im Label Einzigware setzt und die einzigartigen Stücke in aufwendiger handwerklicher Arbeit entstehen. Daraus ergibt sich eine Chance für Menschen mit Benachteiligungen am allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie können durch Einzigware ihr handwerkliches Talent entdecken den (Wieder-)Einstieg in sinnstiftende Arbeit finden.