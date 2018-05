Geldern: Kunstvoller "freier Fall" bei der GWS

Geldern 28 Ausstellungsstücke warten bis zum 1. September darauf, entdeckt zu werden. Jörg Möller und Nanni Wagner haben sich dem "Freien Fall" auf ganz unterschiedliche Art genähert und dabei faszinierende Werke geschaffen.

Was bedeutet es, im "freien Fall" zu sein? Dieses Thema erforschten die beiden Künstler Nanni Wagner und Jörg Möller in einer knapp dreimonatigen, intensiven Schaffensphase, deren Ergebnisse nun in den Räumen der GWS am Issumer Tor 6 ausgestellt sind. "Wir wollen von nun an Künstlern in der Region etwa zwei Mal im Jahr anbieten, dass sie ihre Werke bei uns ausstellen können", sagte GWS-Geschäftsführer Paul Düllings bei der Eröffnung. "Wir haben hier viele große Wandflächen zur Verfügung, und da wollen natürlich Kunstwerke drangehängt werden."