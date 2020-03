Rückblick und Feierlichkeiten : Die Kultur-Macher von Geldern

Der Vorstand des neuen Kunstvereins Gelderland 1990 (v.l.): Barbara Zittlau, Vorsitzender Klaus Lentzen, Hubert Winterhoff, stellvertretender Vorsitzender Friedrich Matenaar, stellvertretender Vorsitzender Klaus Thoms, Magdalene Deckers, Heribert Munsters und Manfred Borkowski. Foto: Repro aus den Niederrhein Nachrichten

Gelderland Seit 30 Jahren gibt es den Kunstverein Gelderland. Er holte das Who is Who der deutschen Kabarettisten in die Herzogstadt. Neben Musik, Tanz und Lesungen wurde viel experimentiert. Die Aktiven des Vereins sind noch längst nicht am Ende ihrer Ideen.

Von Bianca Mokwa

Die Ansage ist klar: „Wer zu uns kommt. bekommt auch was geboten“, sagt Inge Ruhs. Man möchte noch ein Glas Sekt dazu stellen und ein bisschen mit Glitzer um sich werfen. Inge Ruhs ist die Vorsitzende des Kunstvereins Gelderlands, und der feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Bevor man schaut, was in dem Jahr noch alles für die Kunstbeflissenen ansteht, ist es Zeit für einen kleinen Rückblick. Was war denn das Schönste?

Inge Ruhs überlegt. Fritz Eckenga fällt ihr spontan ein. Und Fatih Cevikkollu, Prix-Pantheon-Träger 2006, der mit seiner direkten Ansprache die Leute im Festzelt auf der Boeckelt packte und begeisterte. Die Kabarett-Abende auf der Boeckelt, das war einer der Versuchsballons, die der Kunstverein startete. Mit Erfolg. Die Überlegung war simpel: Einen Tag steht das Festzelt leer, gemeinsam mit der Bruderschaft stemmte man dann die Veranstaltung „Kabarett im Zelt“. Das passt auch deswegen ganz gut, „weil wir ein Verein ohne Raum sind“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Christel Terhorst. „Wir wollen die Nischen bedienen“, sagt sie zur Programmauswahl.

Christel Terhorst (l.) und Inge Ruhs sind stolz auf die Vielfalt. Foto: Klatt

Info Unterstützer und das volle Programm Programm Den aktuellen Flyer gibt es unter anderem auch im Internet als Download auf der Internetseite www.Kunstverein-Gelderland.de. Am Sonntag, 15. März, findet die Veranstaltung zum 30-jährigen statt mit der Kabarett-Show „Nachgewürzt“, ab 18 Uhr in der Tonhalle. Tickets gibt es für 19 Euro plus VVK (ermäßigt 14 Euro plus VVK), an der Abendkasse 24 Euro plus VVK (ermäßigt 18 Euro plus VVK). Sponsoren Ohne sie geht es nicht. Der Kunstverein Gelderland bedankt sich bei der Stadt Geldern, den Stadtwerken Geldern und der Sparkasse Krefeld für die großzügige Unterstützung. Die Unterstützung brauche man auch weiterhin um erfolgreich und qualitätsvoll ehremamtliche Kulturarbeit zu machen. Publikum „Vor allem möchten wir uns beim Publikum bedanken für 30 Jahre Treue! Ohne Sie wären wir längst nicht mehr. Kommen Sie zu uns!“, schreibt der Kunstverein Gelderland.

Das „große Theater“ auf der Bühne der Aula im Lise-Meitner-Gymnasium Geldern gab es schon, als der Verein sich 1990 gründete. Der Erste Beigeordnete der Stadt Geldern, Norbert Mörs, rief alle Kunstinteressierten zusammen. Es gab eine erste Info-Veranstaltung und ein Treffen in der Gaststätte „Zur Brille“, bei der sich Arbeitskreise bildeten. Musik und Bildende Kunst waren gut besetzt. Inge Ruhs und Christel Terhost gehören der Gruppe „Wort und Bewegung“ an. Dazu gehört auch Kabarett. Stolz sind die beiden schon, wenn sie von den Künstlern erzählen, die sich in Geldern die Klinke in die Hand gegeben haben: Volker Pispers, Carolin Kebekus, Dieter Nuhr, Jürgen Becker, um nur einige zu nennen. „Wir haben die Großen für kleines Geld bekommen“, sagen die beiden Kulturbeauftragten.

Die „antistatic04“, das Festival der kinetischen Kunst in Geldern, initiiert von Michael Röger, blieb Hejo Eicker im Gedächtnis. Foto: Kunstverein Gelderland

Das ist auch wichtig. Denn das vorhandene Geld setzt die natürliche Grenze. „Die Anforderungen sind gestiegen“, sagt Christel Terhorst. „Da müssen wir mithalten.“ Die technische Ausrüstung ist größer geworden, die Gagen höher. Gleichzeitig wurden die Ehrenamtlichen vom Kunstverein Gelderland auch immer professioneller und haben schon manche harte Nuss geknackt. Eine Begebenheit bringt alle immer noch zum Schmunzeln. Vor allem Geschäftsführerin Inge Giesen. „Queen B“ war vor etlichen Jahren mit der großartigen Ina Müller zu Gast in Geldern, organisiert vom Kunstverein. Im Vertrag stand Inge Giesen als Ansprechpartnerin vor Ort. Auch dem Techniker war das bekannt. „Eda und Ina waren vor Ort, ihr Techniker fehlte“, erinnert sich Inge Giesen an die kuriose Situation. „Mein Handy klingelte, und ein Techniker meldete sich mit dem leisen Vorwurf, warum ich nicht am Bahnhof stehe, um ihn abzuholen. Er stehe am Gleis 4 bereit. Gleis 4 in Geldern? Das erstaunte mich dann doch, wo wir mit zwei Gleisen in Geldern schon stolz sind. Auf meine Frage, wo er denn stehe, meinte er, na in Gießen. Da schien der Tag gelaufen, aber Eda und Ina als Profis kamen auch mit unserem Techniker zurecht, und die Veranstaltung ging ohne Störung mit großem Erfolg über die Bühne. Diese Sache war ruck zuck bei allen Agenturen als Gag bekannt.“

Turmstipendium: immer ein Hochgenuss mit Überraschung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Ob vor, hinter der Bühne, bei der Verköstigung, immer zeigen sich die Ehrenamtlichen des Kunstvereins von ihrer besten und kreativen Seite. So gab es beim Auftritt der „Zucchini Sistaz“ das gleichnamige Gemüse als Suppe. Eines haben sie noch festgestellt. „Die wirklich großen Leute, wie der Beikircher, da geht das zack, zack, der zieht sein Schlangen-Glitzer-Sakko an und geht raus auf die Bühne. Die meisten sind ohne Allüren.“ Christel Terhorst erinnert sich an Ralf Schmitz, der sich eine Stunde Zeit nahm, um Autogramme zu geben.

„Immer wieder quer denken“ ist ein weiterer Grundsatz, dem sich die Ehrenamtlichen des Kunstvereins verschrieben haben. Mut zum Risiko gehört dazu. Als die kölsche Musik am Niederrhein noch gar nicht richtig angekommen war, holten sie „Vino Rosso“ in das Lokal Manten. „Ein großes Risiko“, sagt Christel Terhorst im Rückblick. Nun tritt die Gruppe zum zehnten Mal in Geldern auf, und die Karten sind schon lange vor dem Auftritt ausverkauft.

Das englische Theater spielt im September. Foto: Gerd Mayer/Kunstverein Gelderland