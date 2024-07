Neues Kulturprogramm Kunstverein Gelderland startet ins zweite Halbjahr

Info

Filmzeit In der Reihe „Filmzeit“ im Gelderner Herzogtheater, Gelderstraße 25, ist am 1. August der Film „Die Unschuld“, am 5. September „Der Zopf“, am 10. Oktober „Die Herrlichkeit des Lebens“, am 14. November „Marianengraben“ und am 12. Dezember „In Liebe, Eure Hilde“ zu sehen.

Ausblick Am Sonntag, 16. Februar, tritt Till Reiners mit seinem Programm „Mein Italien“ um 19 Uhr in der Aula des Liese-Meitner-Gymnasiums auf. Die Gruppe Living Next Door tritt beim Kölschen Abend am Sonntag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Gasstätte „Alt Veert“ auf. Am Muttertag, 11. Mai, laden Jean-Claude und Marie Séférian zu einem Chanson-Abend ein. Am Dienstag, 14. August, ist Wilfried Schmickler um 20 Uhr bei Kabarett im Zelt auf der Boeckelt zu Gast.

Karten Der Kartenvorverkauf läuft über die beiden Buchhandlungen Bücher Keuck und Bücherkoffer Derrix in Geldern. Mehr Infos im Internet unter www.kunstverein-gelderland.de, Telefon 02831 88202.

Verstärkung Der Kunstverein ist auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern. Zurzeit hat der Verein 126 Mitglieder, aktiv sind zehn. Wer mitarbeiten möchte, kann sich bei der Vorsitzenden Ingrid Ruhs unter Telefon 02831 9736831 melden.