Kunstverein Gelderland Große Vielfalt im kleinen Kulturformat

Eine Hommage an Hildegard Knef erwartet die Gäste am Muttertag am 12. Mai, 18 Uhr, ebenfalls in der Tonhalle der Kreismusikschule. Anke Jansen vom Ensemble des Theaters am Schlachthof in Neuss (in Geldern bekannt von der Weihnachtsmatinée mit Markus Andrae oder dem Theaterspaziergang) nennt ihr Programm „So oder so ist das Leben“. Begleitet von Richard Eisenach am Kontrabass und Igor Zavatckii am Klavier nähert sich die Schauspielerin der letzten deutschen Diva. Dabei geht es nicht nur um Imitation, sondern vielmehr um eine zeitgemäße Interpretation von mehr als 20 Klassikern. „Wahrscheinlich wird es für jede Besucherin eine Rose geben“, sagt Christel Terhorst, „und eine Überraschung für alle Mütter, die mit ihren Töchtern erscheinen.“