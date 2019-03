Lesung : Adriana Altaras liest im Kolleg

Adriana Altaras kommt zu einer Lesung nach Geldern. Foto: Veranstalter

Geldern Die jüdische Autorin und Regisseurin Adriana Altaras liest am Mittwoch, 20. März, ab 20 Uhr in der Aula des neuen Berufskollegs im Nierspark in Geldern aus ihrem Buch „Die jüdische Souffleuse“. Mit Tragikomik erzählt dieser Roman von den Absurditäten des Theateralltags und der abenteuerlichen Reise zweier Frauen.

