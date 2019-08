Kultur in Geldern : Das Entlarven des nicht Perfekten

Lioba Albus eröffnet mit ihrem Programm „Hitzewallungen“ die neue Spielzeit des Kunstvereins Gelderland. Im Festzelt auf der Boeckelt dürfte sie die Lacher auf ihrer Seite haben. Foto: Oliver Haas

Geldern Der Kunstverein Gelderland hat sein Programm für das nächste Halbjahr fertig. Die Bühnen sind unter anderem in der Tonhalle, in der Aula der Liebfrauenschule, im Boeckelter Festzelt und auf Schloss Haag.

Künstler, die mit Humor, Überraschung und Hintersinn auch das eben nicht Perfekte entlarven kündigt Inge Ruhs, die Vorsitzende des Kunstvereins Gelderland, für das kommende Halbjahr an. Das Programm spannt den Bogen von Kabarett über Konzerte bis zu Exkursionen. Und dabei werden erneut viele Bühnen bespielt.

Zum Beispiel das Festzelt auf der Boeckelt. Hier bietet der Kunstverein einmal mehr in Zusammenarbeit mit der St.-Maria-Magdalena-Bruderschaft Boeckelt Kabarett im Zelt. Diesmal gastiert Lioba Albus mit ihrem Programm „Hitzewallungen“. Die Vorstellung beginnt am Donnerstag, 15. August, um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 18, ermäßigt 13 Euro, plus Gebühr, an der Abendkasse 23 beziehungsweise 17 Euro.

Info Hier gibt es die Eintrittskarten Vorverkaufsstellen Bücher Keuck in Geldern, Issumer Straße 15-17, Bücherkoffer in Geldern, Issumer Straße 63. Rabatt Für viele Veranstaltungen gilt die Vergünstigung „2 für 1“. Kontakt Der Kunstverein ist unter anderem erreichbar über seine Internetseite www.Kunstverein-Gelderland.de.

Shakespeare-Fans kommen wieder im Innenhof von Schloss Haag auf ihre Kosten, und zwar am Mittwoch, 18. September, ab 19 Uhr. „A Midsummer Night’s Dream“ wird von der American Drama Group Europe aufgeführt. Tickets kosten im Vorverkauf 19, ermäßigt 14 Euro, plus Gebühr, an der Abendkasse 24 beziehungsweise 18 Euro. Für Schülergruppen ab zehn Schülern reduziert sich der Kartenpreis auf elf Euro.

Zum Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ bietet der Kunstverein eine Exkursion nach Krefeld an. Sie findet am Samstag, 28. September, statt. Die geführte Bustour leitet die Besucher am Vormittag zum eigens für das Jubiläum errichteten ungewöhnlichen Ausstellungsort, eine begehbare Skulptur des Düsseldorfer Künstlers Thomas Schütte. Am Nachmittag geht es zu den Spuren von Bauhaus und Seidenindustrie in Krefeld. Anmeldungen nimmt Inge Giesen entgegen unter Telefon 02831 88202, E-Mail i.giesen@kunstverein-gelderland.de.

Kabarett und Musik verbindet das Trio „Wildes Holz“. Die Bandbreite reicht in der Besetzung Gitarre, Bass und Blockflöte von Klassik bis Pop. Da sind bekannte Songs in ganz neuen Versionen zu hören. „Höhen und Tiefen“ heißt das Programm, da in der Aula der Liebfrauenschule Geldern, Weseler Straße 15, am Sonntag, 29. September, ab 18 Uhr präsentiert wird. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 19, ermäßigt 14 Euro, plus Gebühr, an der Abendkasse 24 beziehungsweise 18 Euro.

Ihre neunte Auflage erlebt die Gelderner Stadtmeisterschaft im Poetry Slam. Jens Kotalla moderiert den Abend am Freitag, 8. November, ab 20 Uhr in der Tonhalle der Kreismusikschule, Boeckelter Weg 2. Als Gast hat der Slammer Michael Schumacher aus Xanten zugesagt. Für die Teilnehmer des Wettbewerbs, die sich bei Christel Terhorst unter Telefon 02831 7656 oder E-Mail C.Terhorst@gmx.de anmelden können, gelten nur wenige Regeln: keine Fremdtexte, keine Hilfsmittel, fünf bis sieben Minuten. Das Publikum ist die Jury. Der Eintritt kostet elf Euro, ermäßigt acht Euro, plus Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse 14 beziehungsweise elf Euro.

„Einfach mitsingen“ lautet das Motto des Abends am Montag, 25. November, ab 19 Uhr in der Gaststätte Manten an der Hülser-Kloster-Straße 12. Die drei Profis der Musikschule „Plug and play“, Rebecca Könen, Christian Klaessen und Marcel Grothues, spielen Musik, die zur Jahreszeit passt. Und die Gäste können, versorgt mit den passenden Texten, einstimmen. Der Eintritt für diese Veranstaltung, die der Kunstverein gemeinsam mit den Stadtwerken präsentiert, kostet im Vorverkauf fünf, ermäßigt drei, Euro plus Gebühr, an der Abendkasse sieben, ermäßigt fünf Euro.

„Glühwein spezial“ nennt Matthias Reuter sein Weihnachtskabarett, das er am Sonntag, 1. Dezember, ab 18 Uhr in der Tonhalle der Kreismusikschule am Boeckelter Weg 2 zeigt. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 19, ermäßigt 14, Euro plus Gebühr, an der Abendkasse 24 beziehungsweise 18 Euro.

Die Reihe „Filmzeit“ wird mit insgesamt acht Vorstellungen im Herzog-Theater Geldern fortgesetzt. Erster Termin ist am Donnerstag, 5. September, um 20 Uhr mit „All my loving“.