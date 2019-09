Kultur im Altbierdorf : Issum ist voller Kunst

ISSUM Nicht nur in der sommerlichen Idylle des Rathausparks gab es außergewöhnliche Werke zu bewundern. Gabi Bergund, Marlene Langanki und Frauke Kördt hatten die Veranstaltung „Kunst trifft Baudenkmal“ organisiert.

„Auf gutes Gelingen“ stießen Künstler, Ehrenamtliche und Besucher der vierten Kunst-Tour in der sommerlichen Idylle des Rathausparks an. Die ehemaligen Gründungsmitglieder Gabi Bergund, Marlene Langanki und Frauke Kördt vom Kulturkreis hatten dafür gesorgt, dass „Kunst trifft Baudenkmal“ ein voller Erfolg wurde.

Noch mehr Die Synagoge diente neben Geschichten von Benn Pit van Lück als Arbeitsraum für „ Anna Soppe. Die Goldschmiede Vitten hatte ihre Ausstellung an die Kapellener Straße verlagert.

Mit einem Picasso-Zitat forderte Frauke Kördt in ihrer Begrüßung die Besucher auf, ganz unvoreingenommen auf die Kunstwerke zuzugehen: „Jeder möchte die Kunst verstehen. Warum versucht man nicht, die Lieder eines Vogels zu verstehen? Warum liebt man die Nacht, die Blumen, alles um uns herum, ohne es durchaus verstehen zu wollen? Aber wenn es um ein Bild geht, denken die Leute, sie müssen es ‚verstehen“.

Tennis-Wettkämpfe in Goch

Tennis-Wettkämpfe in Goch : Karim Elser siegt bei Kreismeisterschaften

Sie spielte außerdem auf die ideale Fläche in der Issumer Herrlichkeit an. „Im Rathauspark ist neben den stattfindenden Festen und Hochzeiten mehr Potenzial“. Dort stand das feuerrote Crépe-Mobil von Nicole Becker und dort hatte Susanne Götzen ihr „Herzohr“, ein bearbeitetes Wald-Fundstück in einem Rahmen ansprechend platziert.