Preisverleihung in London Krake bringt Straelenerin kein Glück

Ihr Lieblingstier, der Krake, brachte ihr kein Glück. Auch nicht der Hai oder der Wunderpus (Kopffüßer aus der Familie der Kraken). Die Straelenerin Lea Fricke war gleich mit drei Ölgemälden für den Kunstpreis „Wildlife Artist of the Year 2024“ der David Sheperd Wildlife Foundation (DSWF) nominiert. Und zwar in den Kategorien „Into The Blue“ und „Animal Behaviour“. Zurzeit sind die Bilder in den Mall Galeries in London ausgestellt.