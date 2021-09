Kunstausstellung in Geldern : „Herbst-Art“ Geldern feiert Jubiläum

Geldern Renate und Andreas Janicke laden zum zehnten Mal zur Kunstausstellung bei sich im Garten ein. In diesem Jahr gibt es Arbeiten von 19 Künstlern zu bestaunen.

Trotz der Corona-Wirren veranstalten Renate und Andreas Janicke auch in diesem Jahr wieder die „Herbst-Art“ auf ihrem Grundstück am Marktweg 96 in Geldern. Als sie 2012 mit den Planungen für ihre erste Kunstausstellung begannen, stand zunächst einmal die Frage im Raum: Was Kunst eigentlich ist? Nachdem sie zahlreiche Zitate von Künstlern oder in der Literatur gefunden hatten, wurde ihnen klar, dass sich Kunst nicht definieren lässt beziehungsweise, dass jeder, der will, seine eigene Bedeutung in sie hineinlesen kann, frei nach dem Motto: „Der Wein ist gut, der dir schmeckt“.

In diesem Sinne fingen Renate und Andreas Janicke an, das kulturelle Leben in Geldern und Umgebung zu fördern und Künstlern, deren Arbeiten sie erfreuen, eine Möglichkeit zu bieten, sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Dazu laden sie in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 25. Und 26. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr, zum zehnten Mal in ihren Garten ein. Mit dabei sind in diesem Jahr 19 Künstler aus unterschiedlichen Fachrichtungen: Will Schropp (Holzarbeiten, Duiven/Niederlande), Christoph Goldberg (Stahlskulpturen, Bochum), Huub Simons (Stein und Glas, Bergen-Limburg/Niederlande), Pierre Bailly Wachscollagen, Wesel), Christa Schumacher (Papierobjekte, Xanten), Astrid Szibbat (Hutmacherin, Duisburg), Marion Kersten (Glasobjekte, Korschenbroich), Nicolette Korteling-Kool (Goldschmiederarbeiten, Eindhoven/Niederlande), Lisa Lepper (Bildhauerei, Weeze), Sabine Molderings (Malerei, Nieukerk), Maarten Vaessen (Eisenkunst, Kessenich-Kinrooi/Belgien), Jan van Strien (Goldschmiedearbeiten, Kaatsheuvel/Niederlande) und Ina Zillekens (Malerei, Hartefeld).