Bildende Kunst : Drei Künstler in Wachtendonks Bürgerhaus

) Unter dem Motto „Kunst trifft Natur“ steht die zweite gemeinsame Ausstellung der Freunde Anna Jansen, Ute Kretschmer und Thomas Kretschmer. Ihre Kunstwerke sind in Wachtendonk im Bürgerhaus „Altes Kloster“ am Samstag und Sonntag, 5. und 6. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Anna Jansen stellt Glasfusing-Objekte und Textilkunst aus. Sie erarbeitet ihre Objekte aus Recyclingglas. Ihre Faszination von Lichtreflexen spiegelt sich in ihren Arbeiten. Ute Kretschmer zeigt Bilder mit Naturmotiven in Acryl- und Pastellkreide-Technik. Sie hat einen besonderen Blick auf die Schönheiten der Natur und versteht es, diese gekonnt umzusetzen. Thomas Kretschmer präsentiert Drechselarbeiten. Er hat die Liebe zum Thema Holz schon früh für sich entdeckt und drechselt vorwiegend Gebrauchsgegenstände. Der Eintritt ist frei. Mit Spenden wird das Frauenhaus in Kleve unterstützt.