Themenabend Kunst und Karneval in der Issumer Musen-Mühle

Karneval, Fasching, oder vielleicht Carnevale? Wenn sich am Freitag, 9. Februar, um 19 Uhr die Türen der Issumer Musen-Mühle An de Krütpasch öffnen, erwartet die Gäste eine ungewöhnliche Szenerie – denn viele Besucher werden in kunstvollen Kostümen erscheinen, möglicherweise sogar mit römischen Karnevalsmasken.