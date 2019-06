Kultursommer in Kerken : Gelungener Auftakt für Kerkens Kultursommer

Kultursommer in Kerken

Die Zuschauer auf dem Dionysiusplatz in Nieukerk wurden in das „Hotel zu den zwei Welten“ entführt. Das Foto zeigt eine Szene aus dem Stück. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KERKEN Für die jungen Gäste gab es das Musical „Ritter Rost und das Gespenst“, am Abend das Theaterstück „Hotel zu den zwei Welten“ .

Was haben das Musical „Ritter Rost und das Schlossgespenst“ und das Theaterstück „Hotel zu den zwei Welten“ gemeinsam? Beide Stücke läuteten den dritten Kerkener Kultursommer ein.

Es wird gleich doppelt gefeiert, nicht nur die Kultur, sondern auch 50 Jahre Gemeinde Kerken. Dazu gibt es viel Programm. Am Samstag um 11 Uhr ging es im Nieukerker Adlersaal los. Mehr als 30 Kinder aus der Jahrgangsstufe drei und vier der Mariengrundschule (Musical-AG) wirkten an der Umsetzung des zweiten Teils der Kinderbuchreihe „Ritter Rost“ vom deutschen Autor und Illustrator Jörg Hilbert mit.

Was Das Programmheft des dritten Kerkener Kultursommers steht auf der Webseite der Gemeinde Kerken unter: https://www.kerken.de/de/inhalt/kerkener-kunst-und-kultusommer/

Die Geschichte handelt von einem obdachlosen Gespenst, dass auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. In der „Eisernen Burg“ erhofft sich das Gespenst eine neue Heimat zu finden. Zusammen mit dem Hausdrachen geistert es in der ersten Nacht bis zum Morgengrauen durch die Burg. Währenddessen lädt Ritter Rost zahlreiche Ritter zu einem Reitturnier ein, bei dem auch König Bleifuß, sein Hofschreiber Ratzefummel und Burgfräulein Bö nicht fehlen dürfen. Es blieb spannend, wer bei dem Turnier das Rennen machte. Die vielen Kostüme, die mit Liebe zum Detail gefertigt waren, haben die Mariengrundschüler zusammen mit Kirsten Lamyon und Daniela Gubbels in Eigenregie erstellt, erzählte Schulleiter Philipp Pelzer. „Auch das Bühnenbild wurde mit Hilfe eines Schülervaters, der von Haus aus Schreiner ist, gebaut“, freute sich Pelzer über das Engagement innerhalb der Elternschaft.