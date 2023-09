Viel Musik Kulturscheune Sevelen feiert Geburtstag

Der Düsseldorfer Musiker Zooey präsentiert ab 14 Uhr seine charmante und humorvolle Show. Er ist in diesem Spätsommer zum ersten Mal in Sevelen. Die Besucher dürfen sich auf eine handverlesene Auswahl an Hits freuen, die Zooey mal am Klavier und mal an der Gitarre spielt und zusammen mit dem Publikum sind. Bei der Auswahl der Lieder finden sich gerne mal Werke von Beatles, Bowie, den Ärzten, aus den 80ern oder ein Shanty. Alle sind eingeladen mitzusingen und für die entsprechenden Texte ist natürlich gesorgt. Aber zuerst gilt es, den Song zu raten. Mit witzigen, charmanten Anekdoten legt Zooey eine humorvolle Fährte zum nächsten Song. Und wer die versteckten Hinweise am schnellsten richtig deutet und die richtige Antwort kennt, bekommt auch noch ein kleines Geschenk. Die Matinee in der Kulturscheune Sevelen soll Spaß und gute Laune verbreiten und niemand soll außen vor bleiben.