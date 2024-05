Jahresprogramm des Kulturkreises Hossa, Folk und Public Viewing in Wachtendonk

Info

Karten für die Veranstaltungen sind erhältlich in der Tourist-Information „Haus Püllen“, Feldstraße 35, in Wachtendonk, im Internet unter www.kulturkreis-wachtendonk.de oder an der Abendkasse. Weitere Infos bei Maria Mertens unter Telefon 02836 915565 oder per E-Mail an kulturkreis@wachtendonk.de.



Flyer Alle Veranstaltungen stehen auch in einem Flyer, der an vielen Stellen in der Gemeinde und in der Umgebung ausliegt.