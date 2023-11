Geldern soll den niederrheinischen Kabarettisten würdigen Kulturausschuss berät über Hanns-Dieter-Hüsch-Straße im Nierspark

Mit dem Vorschlag Hanns Dieter Hüsch will die SPD neben den Flussnamen im Nierspark den Fokus auf das Hauptthema „Niederrhein“ lenken. Stärker als jeder Flussname stehe der literarische Kabarettist, Philosoph und Schriftsteller Hanns Dieter Hüsch für „typisch niederrheinisch“. Hüsch, geboren am 6. Mai 1925 in Moers, gestorben am 6. Dezember 2005 in Werfe, war Kabarettist, Schriftsteller, Kinderbuchautor, Schauspieler, Liedermacher, Synchronsprecher und Rundfunkmoderator. Mit über 53 Jahren auf deutschsprachigen Kabarettbühnen und 70 eigenen Programmen prägte er das literarische Kabarett im Deutschland und begeisterte auch bei Auftritten in Geldern. Die Stadt Moers erinnert in der Altstadt damit dem Hanns-Dieter-Hüsch-Platz an ihn, zudem trägt das Bildungszentrum mit der Stadtbücherei seinen Namen. Auch Schulen in Uedem, Viersen und Hilden tragen den Namen Hanns Dieter Hüsch.