Marienbildchen als Medizin : Kleines Bildchen galt früher als Medizin

Kevelaer Die sogenannten Schluckbildchen werden aus Depot des Niederrheinischen Museums vorgestellt. Ihnen wurde früher eine heilende Wirkung nachgesagt.

In jedem Quartal wird aus dem Depot des Niederrheinischen Museums ein Objekt, seine Bedeutung und seine Geschichte vorgestellt. Denn bekanntlich gibt es immer wieder Sehenswertes, das nur selten das Licht der Ausstellungen im Haus an der Kevelaerer Hauptstraße erblickt.

Auf den ersten Blick ähnelt das Schluckbildchen einem kleinen Andachtsbild. Doch in seiner Funktion gehört es vielmehr in den Bereich der geistlichen Volksmedizin. Verziert mit bekannten Gnadenbildern von Wallfahrtsorten, wie hier dem Kevelaerer Gnadenbild, sagte man geweihten Schluckbildchen in früheren Zeiten eine gewisse Heilkraft nach. Bis in die 1970er Jahre wurden sie noch an bestimmten Wallfahrtsorten verkauft. Anfänglich wurden sie als Fieberzettel bezeichnet und mit Genesungswünschen oder Bibelversen handschriftlich beschrieben. Die ersten dieser Art können bis in die Antike zurückverfolgt werden. Später wurden sie durch Heiligenbilder ersetzt und reihenweise im Briefmarkenformat auf Papierbögen gedruckt, sodass der Heilsuchende je nach Bedarf Bildchen abtrennen konnte.