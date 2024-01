Galerie ist in Kevelaer Künstlerin Nell eröffnet ein neues Büro im Heimatort Issum

Angefangen hat alles klein angefangen. Zu Hause. Die wohlproportionierten Damen mit ihren flotten Sprüchen, auf Leinwand festgehalten, kamen so gut an, dass die Nachfragen immer mehr wurden. Inspirieren lässt sich die Künstlerin vom Leben. Sie hört den Menschen ganz genau zu. Wenn ein guter Satz fällt, kann es durchaus sein, dass er in einem Bild verewigt wird. Wenn es besonders gut läuft, dann landet das Motiv nicht nur auf Postkarten, sondern auch auf Brillenetuis oder Fahrradklingeln. Die Auswahl ist riesig. Oft genug bleiben Menschen vor dem Schaufenster in Kevelaer stehen und müssen schmunzeln. „Es macht einfach Spaß, Leuten Spaß zu machen“, nennt die Issumerin ihre Motivation.