Neue Sonderausstellung im Museum Kevelaer Ein halbes Jahrhundert Kunst am Niederrhein

Für die Museumsmitarbeiter sei es eine Herausforderung gewesen, so viele sehr unterschiedliche Künstler auf kleiner Fläche zu platzieren, wie Veronika Kaenders berichtet. Denn mit fast jedem neuen Werk, dass in Kevelaer angeliefert wurde, wurde das Konzept über den Haufen geworfen. „Die Arbeiten wirkten im Raum ganz anders, sodass wir noch viel umstellen und umhängen mussten.“ Schließlich galt es sowohl auf Werke Rücksicht zu nehmen, die an der Wand hängen als auch auf stehende beziehungsweise frei schwebende Objekte wie das oragnisch-filigrane „Geflecht“ von Barbara Schmitz-Becker. Also machte das Museum aus der Not eine Tugend, und erweiterte die Ausstellungsfläche. „Durch die lichtdurchflutete Dachkonstruktion wird die zusätzliche Präsentationsfläche zu einem optischen und räumlichen Gewinn“, findet die Museumsleiterin.